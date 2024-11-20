Нимеллер: США хотят вынудить Трампа продолжать конфликт на Украине

Администрация Байдена стремится вынудить Трампа, который придет на смену Байдену, продолжить текущий украинский конфликт. Такое мнение высказал Йост Нимеллер, аналитик и эксперт по геополитике из Нидерландов. Его точку зрения привело РИА Новости.

Нимеллер напомнил, что официального подтверждения тому, что Белый дом дал разрешение Киеву наносить удары по российской территории с помощью ракет ATACMS, так и не поступило. Но в таких данных есть смысл в том случае, если Байден хочет серьезно усложнить жизнь Трампу при урегулировании украинского конфликта.

«Утечка этой информации в СМИ может иметь какой-то политический смысл. В любом случае, если это действительно так, это приведет к очень опасной эскалации», — указал эксперт.

По его мнению, РФ может дать свой ответ в виде размещения своих ракет на Ближнем Востоке, и тогда ситуация резко приблизится к порогу третьей мировой войны. Официальный Вашингтон не хочет прекращать войну против России, и даже приход Трампа на должность президента уже не сможет существенно исправить дело. Ему потребуется потратить очень много времени на мирное урегулирование конфликта.

Ранее появились сообщения, что Байден во время встречи с Трампом лично попросит его не прекращать помощь Украине. Он также постарается доказать Конгрессу США за оставшиеся два месяца, что поддержку Киева необходимо продолжать ради стабильности в Европе.