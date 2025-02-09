NIS: в 2024 году тысячи северокорейских рабочих отправились трудоустраиваться в РФ

В 2024 году на работу в Россию отправились десятки тысяч граждан Северной Кореи. Об этом свидетельствуют данные Национальной разведывательной службы (NIS), на которые ссылается южнокорейское агентство Yonhap.

Так, согласно опубликованной информации, в прошлом году в РФ въехали 13 221 северокореец. Отмечается, что это в 12 раз превышает количество мигрантов в стране по сравнению с предыдущим годом. При этом почти 8 тыс. человек указали, что прибыли с образовательными целями.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, которая стала ответом на ядерные испытания КНДР, гражданам этой страны запрещено трудоустраиваться за границей. Как пишет агентство, все северокорейские работники должны были вернуться на родину к декабрю 2019 года.

Как ранее сообщил заместитель главы комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа, Россия активно ведет переговоры с КНДР по ряду совместных проектов, включая развитие портовой инфраструктуры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о якобы покинувших Курскую область военных КНДР.