«Ночные приступы смеха над книгой». Раскрыта тайна выбора имени для первенца Уильямом и Кейт

Церемония бракосочетания Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась 29 апреля 2011 года. Спустя два года на свет появился их первенец – принц Джордж. Однако, как стало известно недавно, появление наследника с таким именем могло и не состояться. Супруги из Уэльса предпочитали не делиться этой историей на публике, и завесу тайны приоткрыл лишь королевский биограф Рассел Майерс.

В своей новой книге, посвященной герцогам Кембриджским, автор затронул деликатную тему, касающуюся личных семейных решений Уильяма и Кэтрин. Как утверждает Майерс, изначально планы пары относительно имени для первого ребенка были совершенно иными. Наследник престола предлагал варианты Родни или Грэм, тогда как сама Кэтрин склонялась к имени Александр. Примечательно, что для возможной дочери герцогиня также выбрала вариацию этого имени – Александра, настолько оно ей импонировало.

Инициативу Кейт одобрили и в монаршей семье, тем более что имя Александра является одним из вторых имен королевы Елизаветы II. Однако финальная точка в спорах была поставлена после получения необычного презента.

«Близкий друг подарил супругам книгу с именами для детей, которую они часами листали — часто заканчивая приступами смеха после того, как один из них предлагал что-то совершенно неожиданное», – делится подробностями Майерс.

Именно это издание подтолкнуло чету к решению остановиться на имени Джордж для своего первенца. От имен Александр и Александра Уильям и Кейт отказались окончательно, не используя их даже для младших детей.

В своей работе биограф также характеризует семью Уэльских как образец супружества, подчеркивая искренность их отношений.

«На протяжении десяти лет я наблюдал за Уильямом и Кейт и могу с уверенностью заявить: их союз выходит далеко за рамки образа «королевской четы» для общественности», – пишет Рассел.

