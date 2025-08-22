Номер телефона российского министра иностранных дел Сергея Лаврова помог действующему президенту Финляндии Александру Стуббу избежать задержания в одном из аэропортов Сибири. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Во время поездки в Сибирь, будучи главой МИД Финляндии, Александр Стубб столкнулся с проблемами при вылете. Сотрудники аэропорта обнаружили отсутствие необходимых документов и решили задержать вылет его делегации.

Тогда Стубб пошел на хитрость. Он продемонстрировал сотрудникам свой мобильный телефон, где был сохранен номер Сергея Лаврова, и пригрозил немедленно позвонить российскому министру. Эта уловка сработала — финскому политику и его сопровождению разрешили вылететь.

Этот эпизод стал частью мемуаров Стубба, вышедших в свет совсем недавно. Примечательно, что сейчас глава Финляндии занимает жесткую позицию в отношении России.

