Норвегия вслед за Финляндией закроет КПП на границе с Россией
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Норвегия вслед за Финляндией собирается в самое ближайшее время закрыть свой единственный КПП на границе с РФ неподалеку от города Киркенес, передает телеканал TV2, ссылаясь на соответствующее заявление премьера королевства Йонаса Гара Стере.
В беседе с журналистами Стере добавил, что в Осло внимательно следят за ситуацией с наплывом мигрантов в соседних Финляндии и Эстонии.
Ранее Финляндия проинформировала, что закроет все КПП на границе с Россией, оставив лишь единственный погранпереход — Раджа-Йосепи. При этом вице-канцлер юстиции североевропейской страны Микко Пуумалайнен выступил против каких-либо дальнейших пограничных ужесточений ограничений в отношении РФ.