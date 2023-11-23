Норвегия вслед за Финляндией закроет КПП на границе с Россией

Норвегия вслед за Финляндией собирается в самое ближайшее время закрыть свой единственный КПП на границе с РФ неподалеку от города Киркенес, передает телеканал TV2, ссылаясь на соответствующее заявление премьера королевства Йонаса Гара Стере.

В беседе с журналистами Стере добавил, что в Осло внимательно следят за ситуацией с наплывом мигрантов в соседних Финляндии и Эстонии.

Ранее Финляндия проинформировала, что закроет все КПП на границе с Россией, оставив лишь единственный погранпереход — Раджа-Йосепи. При этом вице-канцлер юстиции североевропейской страны Микко Пуумалайнен выступил против каких-либо дальнейших пограничных ужесточений ограничений в отношении РФ.