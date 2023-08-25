Норвегия выделит Киеву более $100 миллионов на восстановление энергетики

Норвегия выделит около $140 миллионов для обеспечения электроэнергии и газа Украине. Сообщается, что средства будут направлены на восстановление и обслуживание критической инфраструктуры страны. Об этом сообщили в Минэнерго, передает издание РИА Новости .

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко вместе с делегацией из Норвегии и норвежским премьером Йонасом Гар Стере посетили один из украинских объектов, который был поврежден одним из взрывов.

После этого пресс-служба украинского ведомства сообщила в своих социальных сетях, что норвежское правительство выделит почти $150 миллионов на обеспечение энергии для Украины. Уточняется, что средства будут выделены через Европейский банк реконструкции и развития.

Украинский министр также заявил, что его страна заинтересована в опыте развития гидрогенерации Норвегии. Сообщается, что сторонами обсуждалось потенциальное сотрудничество в оффшорной ветрогенерации.