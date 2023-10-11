Норвежские сейсмологи зафиксировали взрыв у газопровода между Финляндией и Эстонией

Норвежские сейсмологи зафиксировали взрыв у газопровода Balticconnector, который проходит между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщила сейсмологическая служба NORSAR 10 октября.

По ее данным, взрыв был зафиксирован в ночь на 8 октября. В этот момент в газопроводе упало давление. Отмечается, что эстонские и финские сейсмологи никакой сейсмической активности не обнаружили.

«Взрыв зафиксировали на сейсмической станции в Финляндии», – говорится в сообщении NORSAR.

Взрыв произошел в 40 км к северу от эстонского города Палдиски. Издание Verdens Gang со ссылкой на гендиректора NORSAR Арве Мьелва сообщило, что в этой местности ощущалась «небольшая вибрация».

Сейсмологическая служба оценила магнитуду «вибраций» в 1. Эксперты отмечают, что этот показатель намного меньше, чем был зафиксирован при подрывах «Северных потоках» в сентябре 2022 года.

Balticconnector является двусторонним газопроводом между финским Инго и эстонским. Объект соединяет газовые сети Эстонии и Финляндии и обеспечиваете финнам доступ к подземному газохранилищу Инчукалнс, расположенного в Латвии.