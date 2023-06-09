Норвежские ученые зафиксировали взрыв в районе Каховской ГЭС ночью 6 июня

Норвежский институт сейсмических наблюдений NORSAR зафиксировал взрыв в районе Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, говорится в отчете института на сайте.

По его данным, признаки взрыва зафиксированы в 02:54 по местному времени.

«Время и место (координаты: 46.7776, 33.37) соответствуют сообщениям в СМИ об обрушении плотины Каховской ГЭС. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв», – сообщается на сайте института.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего была повреждена верхняя часть объект. Из-за бесконтрольного потока воды были затоплены 18 населенных пунктов, в том числе город Новая Каховка. Более 30 населенных пунктов находятся в зоне риска.

Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ввел в регионе режим ЧС. По его данным, обстрел Каховской ГЭС и, как следствие, сброс воды из Каховского водохранилища, нанесет серьезный ущерб экологии региона.

Украинская сторона обвиняет в катастрофе Россию, российская – Украину. В ООН отказались называть инцидента на гидроэлектростанции военным преступлением из-за недостаточных объяснений.