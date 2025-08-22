Норвежский профессор назвал самое пророческое заявление Путина

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году его самым важным заявлением. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Мюнхенская речь Путина в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил. Тогда Путин предупредил, что Россия больше не может мириться с угрозами, исходящими от глобального превосходства США», — напомнил Дизен.



Он подчеркнул, что к данной речи привело множество неудачных попыток включить Россию в общеевропейскую архитектуру безопасности, основанную на принципе недопустимости обеспечения безопасности одного государства за счет другого.

Ранее эксперт рассказал, почему Трамп намеренно держит Путина в напряжении.