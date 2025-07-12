В США вновь заговорили о позиции Вашингтона по отношению к статусу новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. Так, судья Эндрю Наполитано, известный своими независимыми оценками, в эфире своего YouTube-канала заявил , что Москва не покинет эти территории, несмотря на давление со стороны американских властей.

По его словам, неоконсервативные круги в США продолжают настаивать на полном выводе российских войск с востока Украины, что, по его мнению, является нереалистичным сценарием.

«Но это не только нереалистично, но и невозможно», — отметил Наполитано.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает провоцировать Москву, несмотря на то, что она изначально заявляла о своих планах на указанные регионы.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью российской территории в результате референдумов, проведенных в этих регионах в сентябре 2022 года. В ДНР присоединение к России поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,1%.

Ранее издание LBCI сообщило, что Сирия больше не имеет к Израилю территориальных претензий.