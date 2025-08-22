Новая статья 5 для Украины? Секретные переговоры Ермака и Рубио приблизили исторический договор

Как сообщает издание «Общественное» со ссылкой на Александра Бевза, советника главы Офиса президента Украины, состоялись переговоры между сенатором США Марко Рубио и Андреем Ермаком. Центральной темой диалога стала разработка международных гарантий безопасности для Украины.

По информации Бевза, финальный вариант модели таких гарантий планируется утвердить уже к концу следующей недели. Для детальной проработки всех аспектов созданы две рабочие подгруппы. Одна из них сосредоточена на правовых и политических нюансах, в то время как вторая занимается исключительно военной составляющей вопроса.

В рамках военных гарантий обсуждаются такие меры, как масштабные поставки вооружения и техники, финансовая поддержка ВСУ, налаживание обмена разведданными, а также содействие в организации совместных учений и тренировочных миссий. Отдельно ведется работа над созданием специального механизма, основанного на принципах статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но адаптированного для нужд Украины.

Ранее сообщалось о том, что Белый дом рассматривает Будапешт как место переговоров Зеленского и Путина.