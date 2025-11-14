Новая загадка Трампа: на руке президента США снова заметили замазанные тональным кремом синяки

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания из-за необычной детали своего внешнего вида. Во время публичного выступления в четверг наблюдатели заметили на его правой руке плотный слой тонального крема.

Ранее подобный «макияж» уже использовался для того, чтобы скрыть гематому, происхождение которой официальные представители Белого дома связывали с частыми рукопожатиями политикой главы государства.

Мероприятие, на котором была отмечена эта деталь, было посвящено подписанию указа в рамках благотворительной программы первой леди Меланьи Трамп, направленной на поддержку детей из приемных семей. Этот шаг последовал сразу после возобновления работы федерального правительства, прервавшей его рекордную 43-дневную работу.

Примечательно, что всего несколькими часами ранее, во время церемонии подписания бюджета, никакой косметики на руке американского лидера не было. На опубликованных фотографиях и видеозаписях того события отчетливо виден небольшой синяк в той же области.

Напомним, что летом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт давала официальные пояснения по поводу подобных синяков. По ее словам, в результате медицинского обследования у Дональда Трампа была диагностирована хроническая венозная недостаточность. Именно это состояние, наряду с большим количеством ежедневных рукопожатий, по версии представителя администрации, и является причиной частого появления гематом.

