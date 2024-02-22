Новая Зеландия собралась выделить Украине новый пакет помощи на 16 миллионов долларов

Новозеландское правительство собралось передать Киеву помощь в общей сложности на 16 миллионов долларов США, которая пойдет частями в разные ведомства. Об этом сообщили РИА Новости .

Из этих денег 4 миллиона будут направлены в Великобританию, в специальный фонд, который занимается закупкой оружия для ВСУ. Еще 4,3 миллиона выделяются как гуманитарная помощь. 1,8 миллиона долларов будет направлено во Всемирный банк на цели, связанные с восстановлением украинской инфраструктуры.

«С этой поддержкой общая стоимость помощи Новой Зеландии, обещанной за последние два года, превысит 100 миллионов новозеландских долларов (61,8 миллиона долларов США)», - указали новозеландцы.

Новая Зеландия также запланировала, что она продлит пребывание своих военных в Европе еще на год. Их инструкторы продолжат обучение украинских солдат.

Ранее появлялись сообщения, что в Новой Зеландии происходят массовые волнения лиц коренной национальности. Маори протестуют против политики существующего правительства, считая ее расистской.