Новак опроверг сообщения о переговорах России по транзиту газа через Украину

Вице-премьер РФ, министр энергетики Александр Новак прокомментировал информацию о ведении Россией переговоров по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Москва обсуждает этот вопрос с Брюсселем. Также была информация о том, что Россия проводит переговоры с Украиной. Слова Новака приводит ТАСС.

«На текущей момент никаких переговоров нет», — сообщил вице-премьер России.

Он также опроверг данные о возможности продажи газа странам Европейского союза (ЕС) на границе с Украиной.

Новак накануне сообщил, что РФ готова поставлять газ в Европу по разным путям после того, как контракт на транзит ресурса через украинскую территорию в 2024 году. Вице-премьер подчеркнул, что пока такого желания со стороны ЕС власти России не видят.

Руководитель украинского предприятия «Нафтогаз» Алексей Чернышов ранее заявил, что Киев не будет продлевать контракт с Москвой по транзиту российского газа в Европу. По словам Чернышова, Киев не разрывает соглашение досрочно из-за того, что у европейских партнеров есть договоренности.

Мы сообщали, что Европа становится зависимой от американского сжиженного природного газа.