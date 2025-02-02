Кириенко: аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае

В мае текущего года аэропорт Сухума, названный в честь Владислава Ардзинба, может возобновить работу в полном объёме, сообщил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, во время визита в Абхазию 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кириенко, в феврале аэропорт должен принять первый пробный рейс.

«Мы вчера проводили совещание в аэропорту города Сухума. Конечно, радует то, что у нас есть все возможности в феврале принять первый тестовый рейс, а к маю запустить постоянное сообщение», — сказал Кириенко.

В планах — значительно увеличить пропускную способность контрольно-пропускного пункта «Адлер», расположенного на границе России и Абхазии. На эти цели будет направлено более 10 миллиардов рублей, добавил Кириенко.

Ранее сообщалось, что пассажира авиарейса задержали в Шереметьево за дебош и угрозы.