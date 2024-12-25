Новак заявил, что РФ готова поставлять газ Европе не только через Украину

Россия подтверждает свою готовность поставлять газ в Европу по альтернативным маршрутам, не ограничиваясь транзитом через Украину. Об этом интервью телеканалу «Россия 24» сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, дальнейшие шаги зависят от договоренности между Европейским союзом (ЕС) и Киевом.

«Мы, в свою очередь, всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов», — сказал Новак.

По словам вице-премьера РФ, ситуация с запасами газа в Европе вызывает беспокойство. Хранилища заполнены на 3-5% меньше, чем средний уровень за последние пять лет. Он подчеркнул, что остановка поставок газа из России только усугубит проблемы с обеспечением энергией. В прошлом году «Газпром» поставил в Европу около 15 млрд кубометров газа.

Контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря. Ранее в Киеве заявили, что продлевать это соглашение не намерены.

С приближением даты окончания контракта наблюдается рост биржевых цен на газ. На начало недели стоимость газа достигала 500 долларов за тысячу кубометров. Тем не менее, за 11 месяцев этого года поставки трубопроводного и сжиженного газа из России в Европу увеличились на 18-20%, несмотря на действующие санкции.

Из-за нехватки газа и неопределенности на энергетическом рынке цены на энергию в Европе резко возросли. Это привело к экономическим трудностям для домохозяйств и бизнеса, а также к росту инфляции. С приближением зимы в многие страны обеспокоились возможными перебоями с поставками газа и стали активно заполнять газовые хранилища, чтобы обеспечить достаточное количество топлива для отопления.

Ранее сообщалось, что Венгрия, Австрия и Словакия настаивают на продлении договора на транзит российского газа через Украину.