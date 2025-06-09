Novinky: спецслужбы Чехии оценивают риски при возвращении участников конфликта на Украине

Чешские спецслужбы готовятся к возвращению граждан, которые воевали на стороне Украины в зоне проведения РФ специальной военной операции (СВО), передает издание Novinky.

По информации источника, в период с 2023 по май 2025 года разрешение на участие в боевых действиях по одобрению президента Петра Павела получил 71 гражданин Чехии. 147 заявлений были отклонены. Некоторые чехи, несмотря на запреты, добровольно отправлялись воевать.

Как пишет Novinky, чешские спецслужбы также рассматривают возможность возвращения украинских солдат, чтобы они смогли увидеть свои семьи, проживающие на территории страны.

Известно, что чешские власти также создали специальную рабочую группу для оценки возможных угроз безопасности после окончания конфликта на Украине. Ее основная задача заключается в выявлении и предотвращении действий потенциальных агентов иностранных государств, а также в обеспечении психологической адаптации возвращающихся бойцов.

В Министерстве обороны Чехии отметили, что возвращающиеся участники украинского конфликта могут столкнуться с трудностями в адаптации, а также с угрозой вербовки и шпионажа со стороны иностранных спецслужб. В случае обнаружения противоправных действий им грозит до десяти лет тюремного заключения, а за участие в террористических организациях — свыше 20 лет.

Ранее сообщалось, что чешскую учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине.