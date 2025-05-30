Чешскую учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине

В Праге педагога Мартину Беднаржову приговорили к семи месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в 20 месяцев за слова об Украине. Об инциденте сообщает Česká justice.

Весной 2022 года на уроке для учащихся начальной школы учительница заявила, что действия России для урегулирования ситуации оправданы, а также отметила, что в Киеве ничего не происходит. Кроме того, педагог рассказала о нацистских украинских группировках, которые ликвидируют россиян с 2014 года, говорится в публикации.

Окружной суд два раза выносил по делу оправдательный вердикт, но Верховный суд отменил решения и выступил с требованием пересмотреть дело.

Педагога с 30-летний стажем уволили сразу после инцидента.

Сама Беднаржова считает, что она права, а дело против нее сфабрикованным на политической почве.

Ранее сообщалось о том, что в Саратове учительница угрожала ученику убийством за отказ выплюнуть жвачку.