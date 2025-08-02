Новое оружие ПВО для Украины: Германия поможет Киеву переломить ход воздушной войны

Германия намерена поставить Украине дополнительные установки Patriot. Об этом в интервью изданию Financial Times (FT) сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot Киев получит в течение двух-трех месяцев.

Военная помощь станет хорошей поддержкой для ВСУ и поможет украинским военным отразить усилившиеся российские атаки на города, отметил Писторус.

Ранее сообщалось о том, что Европейский союз (ЕС) и Германия готовятся заморозить миллиардную финансовую помощь Украине из-за скандала вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).