Новое правительство Габона сформируют в ближайшие дни

Президент переходного периода Габона генерал Брис Олиги Нгема заявил, что новое правительство страны сформируют в ближайшие дни. Об этом он сообщил на церемонии принесения присяги в качестве главы государства в понедельник, 4 сентября.

По словам Нгема, в него войдут опытные люди. Слова временного лидера приводят РИА Новости.

«Правительство будет сформировано через несколько дней и будет состоять из опытных людей с признанными компетенциями», – сказал Нгема.

Он подчеркнул, что совместная работа с правительством позволит всем гражданам Габона рассчитывать на улучшение качества жизни. Нгема добавил, что поручил будущему правительству рассмотреть механизм возвращения в государство политических беженцев, а также амнистию для арестованных из-за выражения своего мнения.

30 августа в Габоне произошел переворот, в результате которого военные заявили о роспуске институтов власти и об отмене результатов выбора президента. По итогам голосования, победу одержал Али Бонго Ондимба, который возглавлял Габон с 2009 года. По официальным данным, он набрал 64,27% голосов. Его ближайший соперник – профессор экономики Альберт Ондо Осса, получил 30,77% голосов. Оппозиция выразила недовольство результатами голосования и обвинила Ондимба в нарушениях.

После переворота президент переходного периода Нгема пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.

Габон расположен на западе Центральной Африки. Страна тесно связана с Францией, так как является ее бывшей колонией. На территории Габона функционируют более 80 филиалов французский компаний, а также военная база.

За последние три месяца в Африке произошел второй военный мятеж, в результате которого был свергнут президент. В конце июля бойцы Национальной гвардии Нигера свергли президента Мохамеда Базума. По информации СМИ, причиной стало намерение главы государства отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.