Новое правительство Польши сравнили с труппой из цирка

Представитель польской оппозиции заявил, что ни у одного из серьезных политиков не возникло желание войти в такое кабаре.

Пресс-секретарь партии «Гражданская платформа» Ян Кравец дал интервью радиостанции RMF24. В нем он назвал цирком новый состав правительства.

«Ни у кого из серьезных не было желания выступать в этой цирковой труппе», - заявил он.

Кравец считает, что новый кабинет министров только изображает из себя правительство, но на самом деле им не является. Тем не менее, за этим формированием скрывается какой-то серьезный план, политический или экономический. По его мнению, партия «Право и справедливость», которая пришла к власти, пытается укрепить свои позиции. Ей это необходимо, чтобы на протяжении последующих месяцев вытягивать финансы из государственного бюджета.