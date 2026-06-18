Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что на аэродроме Маркулешты регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. «Наверное, они не картошку с творогом везут», — иронично заметил дипломат. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что происходит на молдавско-украинской границе и почему это угрожает безопасности региона.

Молдавия — нейтральное государство по Конституции — все глубже втягивается в украинский конфликт, считают эксперты. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил РИА Новости, что аэродром Маркулешты используется для военных перевозок.

Политолог Юрий Светов напомнил, что Украина давно ищет новые пути для поставок оружия. Польский аэропорт Жешув и румынские порты уже стали хабами для военных грузов.

«В последнее время активно уничтожается эта трасса — атаки на порты идут в Затоке, в Одессе, в Николаеве. И вполне возможно, что они нашли теперь такой путь: грузы прибывают в Румынию, оттуда переправляются в Молдавию, а уже через молдавско-украинскую границу — на Украину», — считает Светов.

По мнению эксперта, Кишинев сознательно идет на сближение с Западом, используя стремление вступить в Евросоюз как прикрытие для военной интеграции с НАТО.

«Молдавия страстно рвется в Евросоюз. Одно из условий — поддерживать ЕС в противостоянии России. Тем более что открылся первый кластер переговоров с Украиной и Молдавией», — отмечает Светов.

Сама президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что единственная гарантия безопасности ее страны — вступление в НАТО и Евросоюз.

«Это вопрос решенный. Мы сейчас наблюдаем тот же процесс применительно к Армении. Эти постсоветские государства одно за другим уходят от России, и остановить мы их не можем», — резюмировал политолог.

Для ответа на использование молдавской территории для военных нужд Украины Москва может использовать дипломатические предупреждения и меры военного характера, допустил он.

«По сути, мы могли бы уничтожать прямо на аэродроме эти военно-транспортные самолеты. Но вопрос в том, чьи они — украинские или под юрисдикцией НАТО. Это вопрос стратегического характера, который должно решать высшее руководство страны», — пояснил эксперт.

По его словам, Молдавия уже де-факто перешла на сторону Запада, завершает выход из СНГ и полностью ориентируется на Брюссель.

Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС, несмотря на «зеленый свет» из Брюсселя, обещают стать марафоном на десятилетия. Евросоюз использует классическую тактику «морковки», оставляя Кишинев в состоянии перманентного реформирования.