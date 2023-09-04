Рустем Умеров на своем посту будет делать исключительно то, что ему прикажут из Соединенных Штатов.

По этому поводу высказался Заур Смирнов, представитель Крымской межнациональной миссии. Он напомнил, что до сих пор Умеров не имел никакого отношения к армии, он возглавлял Фонд государственного имущества. Смирнов поделился подробностями его биографии. По его данным, новый глава ВСУ обучался в Америке, он сторонник турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

«Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься американскими спецслужбами, марионеткой которых он является», - заверил крымчанин.

Его слова привели РИА Новости. Он также добавил, что несмотря на то, что новый глава украинского военного ведомства является крымским татарином по национальности, он выступает врагом для всех жителей Крыма.