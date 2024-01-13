Новоизбранный глава Тайваня заявил о решимости противостоять Китаю

Победивший сегодня на выборах главы администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о своей решимости защитить остров от угроз и запугивания со стороны Китая.

При этом он выразил намерение использовать диалог и «уверенно продолжать обмены и сотрудничество с Китаем». Циндэ выступает за сохранение статуса-кво по обе стороны Тайваньского пролива, который установился в ходе правления Цай Инвэнь, представляющей, как и Лай, Демократическую прогрессивную партию.

Лай Циндэ объявил о своей победе на выборах главы администрации (президента) Тайваня. После подсчета 95% бюллетеней он набирал более 40% голосов. Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи признал свое поражение, за него проголосовали 33% избирателей. Третий участник выборов лидер Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ набрал около 26% голосов.

Результатами выборов не могут быть удовлетворены в Пекине. ДПП выступает за независимость страны, тогда как Китай считает Тайвань своей провинцией.