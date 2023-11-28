Новому польскому правительству предрекли срок работы меньше жизни мухи
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Срок жизни мухи в среднем составляет 28 дней. Правительство Польши, которое комплектуется сейчас, продержится у власти еще меньше.
Такой прогноз сделал бывший премьер-министр Леше Миллер. Он в одной из социальных сетей пообещал, что кабинет министров Моравецкого будет существовать «меньше жизни мухи».
«Правительство Моравецкого не успеет даже окукливаться, не говоря уже об откладывании яиц», - написал он.
Муха проходит стадию личинки на протяжении 14 дней. Затем она окукливается, и из куколки вылупляется взрослая особь. Только после этого она откладывает яйца.