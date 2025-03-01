Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова уволили из вооруженных сил

Выяснилось, что генерала Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве, еще в конце прошлого года уволили из ВС РФ. Об этом рассказал он сам корреспонденту ТАСС.

Сам генерал узнал о своем увольнении случайно. Оказалось, что все то время, которое он провел в СИЗО, Попов официально числился на службе в отпуске. Как только отпуск окончился, его уволили из рядов вооруженных сил и исключили из списков части, к которой он был прикомандирован.

По словам экс-военного, по отношению к нему не провели никаких официальных процедур, которые обязательно совершаются при увольнении: нет выписки из приказа, он не подписывал рапорт и не проходил врачебную комиссию. Ему не выдали ни личное дело, ни аттестаты.

«Если руководство приняло решение меня уволить, то я как солдат выполню приказ, но с соблюдением законов и ритуалов, потому что я 32 года отдал служению Отчизне», — указал Попов.

Ранее сообщалось, что суд 28 февраля вынес решение об изменении меры пресечения по отношению к Попову. Его снова отправили в СИЗО вместо содержания под домашним арестом. До этого экс-генерал также находился в следственном изоляторе, но затем суд решил смягчить условия его содержания.