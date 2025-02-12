Новые власти Сирии описали характер отношений с Россией

Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 12 февраля заявил по телефону российскому президенту Владимиру Путину, что отношения арабской страны и России можно охарактеризовать как крепкие.

Подробности о телефонном разговоре Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа раскрыла канцелярия президента Сирии по итогам разговора. Беседа вышла продуктивной и подтвердила готовность стран к дальнейшему сотрудничеству.

«Президент Ахмед аш-Шараа в телефонном разговоре подтвердил, что две страны связывают стратегические крепкие отношения, а также открытость Сирии для всех сторон, что служит интересам сирийского народа, установлению безопасности и стабильности в Сирии», — подчеркнула сирийская администрация в Telegram.

Путин и новый временный глава Сирии также обсудили дорожную политическую карту и обнволения в стране после ухода Асада. Российский лидер отметил важность снятия с Сирии экономических санкций. Владимир Владимирович также пригласил собеседника с делегацией в Москву.

Ранее сообщалось, что президент РФ переговорил по телефону с Дональдом Трампом.