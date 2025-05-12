Новый канцлер Австрии сохранит нейтралитет страны

В интервью Euractiv Кристиан Штокер, новый канцлер Австрии и лидер центристской Австрийской народной партии (ÖVP), заявил , что Австрия не планирует присоединяться к НАТО.

Издание напоминает, что военный нейтралитет закреплен в австрийской Конституции с 1955 года. Кроме того, Австрия является одним из европейских государств с наименьшими оборонными расходами, составляющими менее 1% ВВП.

Правительство Вены намерено увеличить этот показатель до 2% к 2032 году. Для сравнения, в НАТО целевой показатель в 2% установлен с 2014 года, и Альянс, вероятно, вскоре его пересмотрит в сторону увеличения.

Канцлер также выразил надежду на то, что Австрия сможет воспользоваться защитой «ядерного зонтика Франции». Париж является единственной страной в Европейском союзе, обладающей ядерным оружием.

Штокер также отметил, что Вена могла бы стать «подходящей площадкой для обсуждения международных проблем в будущем», включая ситуацию на Украине.

Ранее сообщалось, что украинская вице-премьер Стефанишина уверена во вступлении Украины в НАТО.