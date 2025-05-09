«Другого варианта не существует»: на Украине назвали вступление в НАТО необратимым

По мнению Стефанишиной, остановить процесс вступления Украины в НАТО можно при условии единогласного решения всех членов-участников. Министр юстиции Украины заявила, что членство Украины — необратимый процесс. Пункт об этом появился в документе альянса в 2024 году. Против него не выступил ни один представитель, в том числе США.

«Другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует», — сообщила украинская вице-премьер Ольга Стефанишина.

По мнению Стефанишиной, единственный вопрос, который остается в настоящее время нерешенным, это время, когда страны снова вернутся к обсуждению полноценного членства Украины. Министр уверена, что других проблем возникнуть не может.

Отметим, что политики России неоднократно заявляли, что ВС РФ смогут согласиться на мирное завершение конфликта на Украине при условии выполнения некоторых условий. Одно из них — внеблоковый статус страны. Расширение НАТО на восток — угроза безопасности России.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели обязать женщин проходить срочную службу.