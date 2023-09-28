Новый министр обороны Британии внезапно приехал на Украину

На Украину с необъявленным визитом прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс, сообщили в офисе Владимира Зеленского.

Президент Украины назвал встречу с Шэппсом «содержательной». Предполагается, что на ней обсуждалось усиление украинской ПВО.

Шэппс вступил в должность министра обороны 31 августа. Он заменил ушедшего в отставку Бена Уоллеса. До этого он возглавлял министерства транспорта, внутренних дел и энергетической безопасности в правительствах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака соответственно.

Шэппс после назначения на пост главы оборонного ведомства признался, что мало что понимает в непосредственно военных делах.