Новый министр обороны Украины заявил, что Киеву нужно как можно больше оружия

Новый глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что украинским ВС уже сейчас нужно как можно больше оружия на фоне отсутствия успехов в контрнаступлении у ВСУ. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях, его слова передает издание РИА Новости .

В своем посте Умеров заявил, что государству стоит изменить свою «философию отношения» к солдатам и обеспечить их тем, что им требуется: оружием, бронетехникой, снаряжением и медикаментами.

По мнению министра обороны, следующим приоритетом для Киева должно стать вооружение. Он заявил, что украинским ВС нужно оружие уже сейчас и в как можно большем количестве.

Согласно данным российского Минобороны, с начала украинского контрнаступления, Киев потерял почти 70 тысяч человек и более 7000 единиц вооружения.