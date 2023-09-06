Новый министр обороны Великобритании признался, что не знает сколько воинских званий существует в армии

Назначение на должность министра обороны Великобритании Гранта Шэппса вызвало волну критики из-за отсутствия у чиновника какого-либо военного опыта, сообщает Sky News.

Так, Шэппс признался, что не может навскидку сказать, сколько воинских званий существует в британской армии.

Однако он заявил, что министерству обороны нужны опытные кабинетные чиновники, которые умеют управлять большими бюджетами и сложной инфраструктурой. Шэппс напомнил, что только двое из последних 15 министров обороны сами имели военное образование.

До своего назначения в военное ведомство Шэппс возглавлял британскую энергетику.