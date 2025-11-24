После женевских консультаций между представителями США и Украины первоначальный 28-пунктовый план мирного урегулирования претерпел существенные изменения. Украинская сторона заявила, что обновленный проект теперь лучше отражает ее национальные интересы и содержит реальные механизмы безопасности. Политолог Юрий Светов охарактеризовал новый 24-пунктовый документ как инструмент давления на Россию. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, условия плана составлены так, будто Россия потерпела поражение: предполагается вывод войск из нескольких областей, прекращение боевых действий по текущей линии фронта и даже передача части Донбасса в аренду с последующими постоянными выплатами. Эксперт отметил, что эти требования абсолютно неприемлемы для Москвы, особенно учитывая успешное продвижение российских войск на фронте.

Последствием такого подхода становится тупик в переговорном процессе. Светов подчеркивает, что ключевой целью Запада остается остановка России любой ценой, а не поиск взаимоприемлемого решения. Приостановка боевых действий без гарантированных договоренностей лишила бы Россию ее текущих оперативных преимуществ.

Итогом сложившейся ситуации становится подтверждение готовности России к переговорам, но исключительно на других условиях. Даже возможное подписание этого плана Зеленским и Трампом будет рассматриваться как их двусторонняя договоренность, не обязывающая Москву, которая продолжит наступательные действия до достижения своих стратегических целей.

Ранее сообщалось, что США готовят быстрые переговоры с Россией без участия ЕС.