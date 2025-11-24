Европейские столицы встревожены перспективой остаться в стороне от ключевого этапа урегулирования украинского кризиса. По данным CNN, Вашингтон может пойти на прямые переговоры с Москвой, намеренно исключив из процесса европейских союзников.

Новый этап дипломатических маневров вокруг Украины может пройти без участия Старого Света. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в западных дипломатических кругах, в Европе растут опасения по поводу планов администрации США. Собеседник журналистов выразил обеспокоенность, что американская сторона может не допустить европейские державы к предстоящим переговорам между Вашингтоном и Москвой, фактически оставив их за рамками финального урегулирования.

Согласно полученной информации, Белый дом активно прорабатывает возможность организации отдельной встречи с российской делегацией. Ожидается, что она пройдет в сжатые сроки и состоится не в Женеве, которая ранее часто становилась площадкой для подобных контактов. Этот инсайд подтверждают и другие авторитетные американские медиа, включая ABC и The New York Times, которые ранее также сообщали о подготовке двустороннего саммита.

Подобный сценарий, если он будет реализован, станет серьезным вызовом для европейской дипломатии. Брюссель и ключевые столицы ЕС, такие как Париж и Берлин, с самого начала конфликта пытались играть активную роль в посредничестве. Исключение из прямого диалога двух главных геополитических игроков не только ударит по престижу Евросоюза, но и может привести к принятию решений, которые не будут полностью отвечать интересам европейской безопасности. Теперь в Европе с напряжением ожидают, как именно будет оформлена архитектура будущих переговоров.​

Ранее стало известно о том, что министр армии США Дэн Дрисколл может посетить Россию.