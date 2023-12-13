Новый пакет помощи США на 200 млн станет одним из последних для Украины — Госдеп

«Если Конгресс США не примет меры по выделению дополнительного финансирования, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы сможем предоставить Украине», — сказано в письменном заявлении Блинкена, опубликованном на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.