Новый пакет помощи США на 200 млн станет одним из последних для Украины — Госдеп
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Очередной пакет военной помощи США Украине на сумму 200 млн долларов, ранее анонсированный главой Белого дома Джо Байденом, вероятно станет последним, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.
Ранее Байден подписал указ о выделении Киеву 200 млн долларов на военные нужды. Однако сам указ должен еще согласовать Конгресс страны.
«Если Конгресс США не примет меры по выделению дополнительного финансирования, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы сможем предоставить Украине», — сказано в письменном заявлении Блинкена, опубликованном на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в пакет новой помощи Киеву войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии.