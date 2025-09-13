Новый премьер Франции передумал отменять Пасху и День Победы

Новый французский премьер Себастьян Лекорню отклонил предложение об отмене двух праздничных выходных дней — Пасхального понедельника и Дня Победы 8 мая. Об этом он сообщил в интервью газете Midi Libre.

Франсуа Байру, предшественник текущего лидера, предложил идею отмены праздников. Это предложение было включено в проект бюджета на 2026 год как мера по улучшению финансового состояния государства.

«Я хочу, чтобы мы пощадили тех, кто работает. Именно поэтому я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных. Я слышу, что говорят наши сограждане», — приводит его слова газета Midi Libre.

По данным опроса компании Odoxa, большая часть французов (84%) выступила против идеи сделать праздничные дни рабочими. Первоначально власти предполагали, что отмена двух выходных дней приведет к дополнительным поступлениям в бюджет в размере 4,2 млрд евро за счет увеличения числа рабочих дней.

Лекорню отметил, что не считает возможным принимать непопулярные решения, которые ущемляют право трудящихся на отдых.