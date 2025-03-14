Новый премьер Канады назвал безумием присоединение страны к США

Канада никогда и ни в какой форме не войдет в состав США, заявил в интервью представителям СМИ новый премьер-министр страны Марк Карни. Эту идею американского госсекретаря Марка Рубио он назвал безумной.

Карни подчеркнул, что Америка — это не Канада, передает CBC.

В пятницу, 14 март, Марк Карни принес присягу в качестве премьер-министра страны после отставки его предшественника Джастина Трюдо. Об этом говорится в заявлении канадского правительства.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже не раз заявлял, что канадцы выступают за вхождение их страны в состав Америки в качестве 51-го штата. По мнению главы Белого дома, это положительно отразится на экономическом развитии Канады и обеспечит ей защиту от внешних угроз, которые, по словам Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявлял, что его страна никогда на это не согласится.

Ранее сообщалось о том, что канадцы во время проводов Трюдо послали его к черту.