Канадцы во время проводов Трюдо послали его к черту
Проводы Трюдо с поста премьер-министра Канады прошли под крики «пошел к черту»
Фото: [flickr.com]
Джастин Трюдо окончательно покинул свой кабинет в канадском парламенте. Его последним рабочим днем в должности премьер-министра стало 13 марта, а сейчас, в пятницу, Трюдо забрал свои вещи.
Как пишет «Рен-ТВ», проводить экс-премьер-министра пришла целая толпа граждан, и прощание было не то чтобы теплым, скорее – горячим. По данным журналистов, прибывшая толпа скандировала, чтобы Трюдо «убирался к черту» и кричали «Скатертью дорожка. Проваливай».
Напомним, что Джастин Трюдо объявил о своей отставке еще в январе – он находился у власти почти 10 лет. Сейчас же политик делает довольно странные вещи - то на камеру покривляется, то перед окончательным увольнением соберется унести из Палаты общин стул.