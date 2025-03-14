Канадцы во время проводов Трюдо послали его к черту

Джастин Трюдо окончательно покинул свой кабинет в канадском парламенте. Его последним рабочим днем в должности премьер-министра стало 13 марта, а сейчас, в пятницу, Трюдо забрал свои вещи.

Как пишет «Рен-ТВ», проводить экс-премьер-министра пришла целая толпа граждан, и прощание было не то чтобы теплым, скорее – горячим. По данным журналистов, прибывшая толпа скандировала, чтобы Трюдо «убирался к черту» и кричали «Скатертью дорожка. Проваливай».

Напомним, что Джастин Трюдо объявил о своей отставке еще в январе – он находился у власти почти 10 лет. Сейчас же политик делает довольно странные вещи - то на камеру покривляется, то перед окончательным увольнением соберется унести из Палаты общин стул.