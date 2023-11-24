Новый президент Аргентины отменил поездку в США

Свежеиспеченный аргентинский лидер решил сосредоточиться на формировании своей рабочей команды.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что страна будет ориентироваться на развитие отношений с США и Израилем. Эксцентричный политик считает, что Аргентина должна отказаться от местной валюты в пользу американского доллара.

Милей называет себя поклонником Дональда Трампа, и экс-президент США сразу после выборов поздравил его с победой.