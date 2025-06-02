Новый президент Польши выступил против НАТО для Украины

Анализ заявлений Кароля Навроцкого, победившего на выборах президента Польши, указывает на возможные трудности для Украины на пути в НАТО, сообщило РИА Новости.

По данным польской избирательной комиссии, во втором туре выборов Навроцкий, представлявший оппозицию, получил 50,89% голосов, опередив Рафала Тшасковского, кандидата от правящей коалиции, которого поддержали 49,11% избирателей.

Перед голосованием Навроцкий подписал предложенную Славомиром Ментценом, лидером «Конфедерации», декларацию, включавшую пункт об отказе подписывать закон о вступлении Украины в НАТО.

В эфире телеканала Polsat Навроцкий заявил о невозможности интеграции Украины в ЕС и НАТО до решения «цивилизационных вопросов», важных для Польши.

Речь идет о неурегулированности трагедии Волынской резни, в частности, о проведении эксгумации жертв на украинской территории. По мнению Навроцкого, страна, не способная искупить жестокое преступление против сотен тысяч соседей, не может претендовать на членство в международных организациях.

В апреле 2025 года Навроцкий выразил «глубокое разочарование» действиями Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Навроцкий хочет вернуть Западную Украину в состав Польши.