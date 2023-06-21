Новый российский дрон «Овод» протестировали в ДНР

В Донецкой Народной Республики (ДНР) протестировали новый российский FPV-дрон, который получил название «Овод». Об этом сообщили РИА Новости .

По информации разработчиков, первые партии беспилотников уже доставили в войска на адвеевском направлении. По словам одного из разработчиков Андрей Иванова, этот дрон-камикадзе обладает высокой скоростью, а также хорошо защищен от различных помех.

«Наша задача – превратить всем известные мультироторные устройства в надежное, недорогое и эффективное средство, способное выполнять боевые задачи», – отметил Иванов.

Стоить такой дрон будет около 40 тысяч рублей.

FPV-дроны позволяют транслировать видео в режиме реального времени, а управлять ими можно на дальних расстояниях. Также оператор таких дронов может видеть картинку как с мониторов, так и через специальные шлемы или очки.

Ранее в среду, 21 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что власти продолжают поставлять войскам разных подразделений беспилотные летательные аппараты.