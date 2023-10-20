Новый спикер Конгресса США пригрозил уйти в отставку

Он сообщил об этом на закрытой встрече своим однопартийцам. Его недовольство связано с тем, что Республиканская партия хочет вынести на голосование закон, на рассмотрение которого у самого Макгенри не хватает компетенции. Для его принятия необходимо присутствие постоянного спикера, в то время как нынешний спикер временно занимает эту должность. Второй вариант – временному спикеру должны официально расширить полномочия.

«Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку, если они надавят на него в попытке вынести на голосование законодательство без открытого голосования по расширению его полномочий», - сообщил по этому поводу телеканал NBC News.

Отмечено, что Макгенри считает, что подобная практика недопустима. Она может привести к тому, что необходимость спикеров в Конгрессе отпадет со временем.