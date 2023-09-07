Новый украинский министр обороны заявил о проведении аудита всех направлений

Умеров заявил, что ведомство вскоре разработает концепцию новой оборонной системы для страны. Он подчеркнул, она будет включать в себя и новую стратегию по нацбезопасности и обороне государства.

Он также сообщил, что переработанная стратегия будет основана на стандартах Североатлантического альянса. Умеров отметил, что в данный момент, главной задачей ведомства станет искоренение коррупции в правительстве Украины и обеспечение отечественных производителей как можно большим количеством контрактов.

5 сентября Владимиром Зеленским была внесена в парламент кандидатура Умерова на должность. Он встал на место экс-министра обороны Резникова 6 сентября, когда Рада одобрила его назначение.