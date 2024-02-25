Нуланд: США хотели бы видеть в РФ ориентированного на Запад партнера

Россия на сегодняшний день является не тем государством, с которым Соединенные Штаты хотели бы вести свои дела. Соответствующее заявление сделала заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд в беседе с телеканалом CNN .

Во время разговора с журналистами, Нуланд заявила, что РФ на данный момент является не той страной, которой хотели бы ее видеть в Штатах. Она призналась, что Америка хотела бы видеть в России партнера, ориентированного на Запад и Европу.

Тем не менее такой курс не поддерживается российским руководством, подчеркнула замгоссекретаря.