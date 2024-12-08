NV: команду Трампа взбесило предложение Ермака о выходе на границы 2022 года

Представители команды, которая поддерживает Дональда Трампа, выигравшего президентские выборы в США, выразили недовольство по поводу инициативы Андрея Ермака, главы офиса Владимира Зеленского, о возвращении Украины к границам 2022 года. Об этом сообщает украинское издание NV, ссылаясь на свои источники.

В Вашингтоне 4 декабря состоялась встреча украинской делегации во главе с Андреем Ермаком с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома. Также на встрече присутствовали Майк Уолц, который станет советником Трампа по национальной безопасности, и Кит Келлог, который займёт должность специального посланника США по Украине.

Как сообщила Юлия Забелина, политический обозреватель Radio NV, в своем видео, опубликованном на сайте издания, Андрей Ермак представил определённые предложения, касающиеся ситуации на 2022 год.

«Ермак туда привез предложения о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно. И к этому надо было готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет», — заявила Юлия Забелина.

По ее словам, Ермак представил ситуацию на фронте в искажённом свете. Американская сторона выразила недовольство полученной от него информацией о положении дел на поле боя.

«У них есть реальная ситуация, а им рассказывают немножко такую, приукрашенную», — сказала Забелина, добавив, что встреча с Ермаком длилась недолго.

Ранее появилась информация, что Зеленский якобы готов вывести войска из Херсона и Запорожья в обмен на вступление в ЕС в 2025 году.