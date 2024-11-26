NV узнал о возможной отставке главы ГУР Украины Буданова* в декабре

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова* очень скоро попытаются второй раз уволить с занимаемого им поста, пишет со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны Украины издание New Voice (NV).

Как утверждается в материале издания, на замену Буданову* на Банковой уже даже подыскали кандидата. Правда, точное имя сменщика главы ГУР пока не называется.

«В офисе президента (ОП) хотят забрать у Кирилла Буданова кресло главы военной разведки, а на его место назначить „более лояльную к власти персону“, — приводится в статье.

Подчеркивается, попытки уволить Буданова* активизируются еще до нового года, а именно — в декабре. Основным лоббистом отставки главы ГУР, ожидаемо, является руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и зампред СБУ Александр Поклад.

«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит», — пояснил собеседник издания.

* — внесен в России в список террористов и экстремистов.