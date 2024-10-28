NYP: Мелания Трамп своим появлением шокировала толпу на митинге мужа

Бывшая первая леди США Мелания Трамп неожиданно появилась на сцене на митинге своего супруга Дональда Трампа в Нью-Йорке, чем шокировала собравшихся на мероприятии, пишет газета New York Post.

Отмечается, что выход Мелании на площадку стал настоящим фурором. Толпа встретила ее овациями и восторженными криками.

В своем обращении она высказалась о проблемах, с которыми сталкиваются жители Нью-Йорка, отметив, что качество жизни в городе заметно снизилось. Мелания подчеркнула, что ее муж способен вернуть величие как Нью-Йорку, так и всем Штатам. Трамп поддержал супругу, обняв и поцеловав ее в щеки.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В этом году от республиканцев будет баллотироваться Трамп, в то время как демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен в случае победы на президентских выборах объявить «тотальную войну» британскому премьер-министру Киру Стармеру.