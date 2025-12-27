NYP: Трамп пока не намерен признавать Сомалиленд

По информации, опубликованной в газете New York Post, президент США Дональд Трамп не собирается признавать независимость Сомалиленда, как это уже сделал Израиль.

Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленда. В ответ на это власти Сомали резко осудили действия Израиля, назвав их попыткой ущемления суверенитета страны.

В минувшую пятницу, 26 декабря, Израиль официально утвердил независимость Сомалиленда, подписав с президентом самопровозглашенной республики Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи совместную декларацию о признании. Подпись под документом поставил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Просто скажите: "Нет, запятая, не сейчас"», — сказал Трамп.

По информации издания, с которым общался Трамп в телефонной беседе, президент США, находясь на своем гольф-поле, задал вопрос: «Кто-нибудь знает, где находится Сомалиленд?»