NYT: американская разведка уведомила Европу об «угрозе» от РФ, о которой сама мало знает

Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников об угрозе со стороны РФ, о которой ей самой практически ничего не известно. Об этом сообщили журналисты американского издания NYT .

Согласно данным газеты, сотрудники американской разведки провели несколько поспешных брифингов с союзниками по Североатлантическому альянсу и в НАТО. Уточняется, что на данных мероприятиях они обсуждали вероятность размещения Россией ядерного вооружения на орбите Земли в текущем году.

Авторы материала отмечают, что даже разведывательные службы в самих Штатах разделились во мнениях по поводу того, что именно собирается сделать Россия. В то же время, американские чиновники признались в том, что мало доверяют данному анализу и поступающей информации о российском ядерном оружии на орбите.