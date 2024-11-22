Западные чиновники обсуждают возможность возвращения ядерного оружия в Украину. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на американское издание.

В последние дни в США и Европе возникли дискуссии о возможности предоставления Украине ядерного оружия как меры сдерживания. Высокопоставленные должностные лица рассматривают этот шаг как потенциальную гарантию безопасности для Украины.

Президент России Владимир Путин отметил, что в современном мире создание ядерного оружия не представляет особой сложности, однако остается открытым вопрос, насколько Украина действительно способна на это.

В Кремле выразили недовольство по поводу поставок оружия Украине, заявив, что такие действия лишь усугубляют конфликт и препятствуют мирным переговорам. Российские власти предупреждают, что поддержка Киева со стороны Запада может иметь серьезные негативные последствия для урегулирования ситуации.

Ранее Зеленский предложил США вместе разрабатывать ресурсы на территории РФ.